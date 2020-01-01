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راموس يشتم المغربي حكيمي بـ"كلمات نابية".. تفاصيل (شاهد)

السبت 07 نوفمبر 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يشتم المغربي حكيمي بـ"كلمات نابية".. تفاصيل (شاهد)



وكالات

وجه قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، عبارات “مهينة وجارحة” في حق الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد أن اشتبك اللاعبان في إحدى اللقطات على هامش المباراة القوية التي جمعت الميرنغي بإنتر ميلانو، الثلاثاء الماضي ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


ووفق مقطع فيديو تناقلته بعض المواقع الإسبانية، فإن راموس استشاط غضبا بعد محاولة أشرف حكيمي اصطياد ضربة جزاء لصالح فريقه، ليتوجه عميد الفريق المدريدي إلى زميله السابق ويوجه له بعض الكلمات “النابية” التي مست بشرف اللاعب المغربي، حسب ما جاء في جريدة “سبورت” الإسبانية.


وفضحت ميكروفونات قناة “Movistar” الإسبانية، العبارات البذيئة التي توجه بها راموس نحو زميله السابق في الريال، متهما إياه بالتحايل بعد سقوطه على مشارف مربع العمليات.


وأرجعت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، سبب هجوم راموس العنيف على مدافع ريال مدريد الأسبق، لغضبه الشديد من الطريقة التي سقط بها حكيمي داخل منطقة الجزاء، فيما اعتبره صاحب الـ35 عاما، محاولة تحايل من أشرف للحصول على ركلة جزاء، مما جعله يوجه هذه الكلمات النابية لزميله السابق في اللوس بلانكوس.


وشهدت هذه المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، كان أبرزها هدف الملكي الأول، الذي بدأ بإعاقة حكيمي من قبل فيرلاند ميندي في منتصف الملعب، لتصل الكرة إلى كريم بنزيما، ليراوغ الحارس سمير هاندانوفيتش بكل سهولة وأريحية، وفي الأخير أودع الكرة في الشباك، موقعا على أول هدف للريال في مرمى إنتر منذ عام 1998.


ولم تكشف الصحف الإسبانية حتى الآن، عما إذا كان الاتحاد الأوروبي “يويفا” سيحقق في الواقعة، لمعاقبة قائد ريال مدريد وفقا للوائح، أم أنها ستمر مرور الكرام.

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