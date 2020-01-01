هكذا تضامنت إيفانكا ترامب مع والدها في مزاعم "تزوير الانتخابات"

وكالات

أدلت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، بأول تعليق بشأن الاتهامات التي يوجهها والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغردت ترامب عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلة: "يجب احتساب كل صوت مدلى به قانونيا، كما يجب ألا يتم التصويت بشكل غير قانوني، وهذا لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل".

وتابعت إيفانكا ترامب مؤكدة أن "هذا ليس بيانا حزبيا، إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا".

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

وانتقد المراقبون الدوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الحالي لإطلاقه "مزاعم لا أساس لها" عن تزوير الانتخابات التي تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.

ووفقا لبيانات "سي إن إن" وأغلب الشبكات الإعلامية الأمريكية، يتقدم بايدن بـ253 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية مقابل 213 لصالح ترامب، وهذا يعني أن فوزه بالولايتين، يضمن له الانتصار.

وفقا لبيانات "فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس"، فإن بايدن حسم ولاية أريزونا بالفعل لصالحه، ليرتفع عدد أصواته إلى 264 صوتا، ومقابل 214 لترامب، وهذا يعني أنه بات بحاجة للفوز بولاية واحدة على الأقل (باستثناء ألاسكا) من بين الولايات الحاسمة المتبقية.