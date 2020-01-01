  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"مشهد مرعب"... كاميرا توثق ابتلاع حوت هائل لقارب بمن فيه... فيديو

السبت 07 نوفمبر 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مشهد مرعب"... كاميرا توثق ابتلاع حوت هائل لقارب بمن فيه... فيديو



وكالات

وثقت كاميرا مشهدا مثيرا لقيام حوت أحدب هائل الحجم بابتلاع قارب صغير يحمل اثنين من مراقبي الحيتان بعد اقترابهما منه بلحظات.

وقام اثنان من مراقبي الحيتان بالاقتراب من حوت أحدب عملاق باستخدام قارب تجذيف صغير قبال سواحل أفيلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

لكن الحوت فاجأ الجميع عندما تسلل تحت المياه متجها إلى أسفل القارب، وفتح فمه ودخل القارب بمن فيه إلى داخله، وتظهر المشاهد الأولى المسجلة بعدسة أحد الناشطين "كأن الحوت قام بابتلاع القارب".

وبحسب "سي إن إن"، كانت جولي مكسورلي، وليز كوتريل، يشاهدان الحيتان الحدباء، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يقررا الاقتراب من الحوت.

وقالت ماكسورلي: "رأيت كميات كبيرة من الأسماك، كأنها كرة طعم كبيرة تخرج من الماء"، وأضافت "شاهدت الحوت يقفز، فجأة، رفعنا وكنا في الماء".

وبدوره، قال كوترييل: "كنا في فم الحوت، حرفياً، وقلت في نفسي؛ أنا ميت. أنا ميت، اعتقدت أنه سيغلق فمه علي، الذي أعرفه أنني وجدت نفسي في الماء".

وبحسب الصحيفة، تمكن الاثنين من النجاة بدون أي أضرار، بعد غرقهما تحت الماء لفترة وجيزة، قبل أن يعودا إلى الظهور من جديد.

#حوت #ابتلاع #قارب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020

"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن واثق من الفوز و يكشف عن طموحاته وخططه

ترامب

حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة

كورونا

غزة: تحذير خطير من "الصحة"حول فيروس كورونا

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

الانتخابات الامريكية 2020: ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا