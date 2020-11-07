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"حفل وداع" لترامب في نيويورك

السبت 07 نوفمبر 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حفل وداع" لترامب في نيويورك



وكالات

قرر بعض سكان نيويورك، إقامة "حفل وداع" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لا يزال جاريا ولم ينجز بعد.

تجمع عشرات الأشخاص في "واشنطن سكوير بارك" في منهاتن بنيويورك، الذين على ثقة بفوز جو بايدن. وودع هؤلاء النشطاء، ترامب بالأغاني والرقص، وجرى الحدث دون مواجهات مع الشرطة.

 وقالت واحدة من أنصار بايدن، ": "اليوم نحتفل بالديمقراطية، لقد انتصرت الديمقراطية. لقد عانت البلاد الكثير من الضرر، والكثير من الفساد والعنف. كان يجب على ترامب أن يرحل، وهذا ما يحدث، اليوم كما أعتقد. سيحاول سحب كل الخيوط لكي يتجنب ذلك. هذا ما يحاول تحقيقه بكل هذه الدعاوى القضائية. وداعا دونالد ترامب، وداعا".

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#نيويورك #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #واشنطن #سكوير بارك #منهاتن #الديمقراطية

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