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بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يعلق على مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 07 نوفمبر 2020 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يعلق على مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا



وكالات

أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتأهل ناديي الأهلي والزمالك المصريين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا ألا تشهد المباراة أي حساسية بين لاعبي الفريقين.

وقال صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة"بي إن سبورتس"، إنه تابع مباراتي قبل النهائي لدوري الأبطال ويشعر بالفخر بوصول الفريقين للنهائي لأن ذلك "يصب في مصلحة المنتخب المصري والبلد".

وأضاف: "أكيد فخور بالفريقين وأثق في أن الفريق الذي سيكون جيدا في النهائي هو الذي سيقتنص اللقب. من الجيد أن يتأهل فريقان من مصر لنهائي الأبطال، وكذلك تأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية كان جيدا لسمعة الكرة المصرية. فخور بالفريقين وأتمنى ألا يكون هناك أي حساسية بين اللاعبين قبل الانضمام للمنتخب المصري".


وتأهل الزمالك للنهائي القاري المقرر على استاد برج العرب بالإسكندرية في الـ27 من نوفمبر الجاري بعد أن كرر فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي 3-1 في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، بعدما فاز في المغرب بهدف نظيف في ذهابا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله للنهائي بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 5-1 في نتيجة مباراتي الذهاب (0-2) والإياب (3-1).

من جهة أخرى، وصل بيراميدز لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن يخسر مباراة اللقب في الـ25 من أكتوبر الماضي أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

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