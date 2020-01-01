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إصابة مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بفيروس كورونا

السبت 07 نوفمبر 2020 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بفيروس كورونا



وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إصابة روبرتو مانشيني مدرب "الآزوري" بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي: "جاءت نتيجة مسحة مانشيني إيجابية في الفحوصات الدورية التي يقوم بها الاتحاد لأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "يتواجد مانشيني في الحجر الصحي بمنزله في روما، وليس لديه أعراض".



ويخوض المنتخب الإيطالي ثلاث مباريات في الأسبوعين المقبلين، حيث يواجه ضيفه الإستوني وديا الأربعاء المقبل، قبل أن يلعب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية على أرضه أمام بولندا، في الـ15 من نوفمبر الجاري، وخارج الديار في البوسنة بعدها بثلاثة أيام.

#الاتحاد الايطالي #روبرتو مانشيني #الآزوري #فيروس كورونا #كوفيد 19 #دوري الأمم الأوروبية #بولندا

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