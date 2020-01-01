طقس فلسطين: استقرار الأجواء مع ارتفاع طفيف علي درجات الحرارة

رام الله /سما/

تستقر الأجواء في فلسطين اليوم السبت مع إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. والأيام القادمة يسود جو مستقر عموماً لكن هناك فرصة لبعض الزخات العشوائية.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل،وتسود أجواء خريفية في معظم المناطق وتظهر في السماء كميات من السحب العالية مع ساعات العصر والمساء، وفي ساعات الليل تسود أجواء منعشة الى مائلة للبرودة بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في مناطق متفرقة في البلاد بالاتجاه نحو منتصف الليل مع أجواء أكثر برودة في قمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم غد الأحد يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات. وتسود اجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة مع احتمالية لتشكل السحب المتفرقة وهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق نتيجة حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس بارداً نسبياً ليلاً خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح متقلبة الاتجاه مع هبات شرقية نشطة أحياناً.

ويوم بعد غد الإثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة بوجه عام في مختلف المناطق مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية صباحاً ، وفي ساعات المساء والليل تعود الاجواء لتصبح مائلة للبرودة في معظم المناطق وباردة نسبياً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية،

وفي يوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. وتسود أجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً ، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموماً.