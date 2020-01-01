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أسعار العملات مقابل الشيكل

السبت 07 نوفمبر 2020 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار العملات مقابل الشيكل



رام الله / سما /
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم السبت ، كما يلي:
 
الدولار الأمريكي 3.37
 
اليورو الأوروبي 4.00
 
الدينار الأردني 4.75
 
الجنيه المصري 0.21
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