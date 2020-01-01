رام الله / سما /

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم السبت ، كما يلي:

الدولار الأمريكي 3.37

اليورو الأوروبي 4.00

الدينار الأردني 4.75

الجنيه المصري 0.21