  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الليرة تطيح بمحافظ البنك المركزي التركي

السبت 07 نوفمبر 2020 06:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليرة تطيح بمحافظ البنك المركزي التركي



وكالات

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال.

كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وهوى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى عرفته العملة، منذ إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، ليسجل الدولار حوالي 8.50 ليرات للدولار الواحد، وهو ما رآه مراقبون "كارثة"، كما استدعى استنفارا حكوميا في تركيا.

لكن تدخل الدولة لم يوقف انخفاض سعر الصرف، الذي يرجعه متخصصون إلى أسباب معظمها سياسية وخارجية.

#الليرة التركية #البنك المركزي #رجب طيب اردوغان #رئيس البنك المركزي التركي #مراد أويصال #ناجي آغبال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8 (شاهد)

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020

"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن واثق من الفوز و يكشف عن طموحاته وخططه

ترامب

حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة

كورونا

غزة: تحذير خطير من "الصحة"حول فيروس كورونا

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: توجه لإعادة فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا.. وخطاب لبايدن فجرًا

الانتخابات الامريكية 2020: ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا