ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية للتو ولا يحق لبايدن إدعاء الفوز بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يحق لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، إدعاء الفوز بالرئاسة، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية التي وعد باتخاذها في الولايات التي فاز بها بايدن بدأت للتو.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!



وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية".

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!