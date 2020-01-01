شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 7 السابعة والثامنة 8

بيروت / سما

نشرت منصة موقع (شاهد VIP) مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول الحلقة 7 السابعة والثامنة 8؛ وذلك قبل ساعات من عرضها كاملة مجانا على شاشة قناة إم بي سي (MBC 4) المفتوحة على نايل سات.

وأتاحت منصة شاهد الرسمية التابعة لقناة إم بي سي السعودية، ثماني حلقات من مسلسل دفعة بيروت، حيث تضيف مساء يوم الجمعة من كل أسبوع حلقتين جديدتين للمشتركين في التطبيق المدفوع بمقابل.

وتسلط حلقات الجزء الأول من مسلسل دفعة بيروت، الضوء على قضايا ومشاكل الشباب في ستينيات القرن المنصرم، حيث يجد مجموعة طلبة أنفسهم في سلسلة أفكار متناقضة وعلاقات وقصص حب.

ويؤدي أبطال مسلسل دفعة بيروت أدوارًا جديدة بالنسبة لهم في السينما العربية، لا سيما الممثلة نور الغندور التي تتحدث بلهجتها المصرية الأم وكذلك اللهجة البحرينية في حلقات ومشاهد أخرى.

مسلسل دفعة بيروت على شاهد اضغط هنا

كما يقود هذا العمل الجديد، العديد من الفنانين، منهم، مهند الحمدي ومحمود نصر وفاطمة الصفي وحمد أشكناني ولولوة الملا وروان مهدي وناصر الدوسري ويوسف البلوشي ومناير العازمي وخالد الشاعر.

اقرأ/ي أيضا.. موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020

وواجه إنتاج مسلسل دفعة بيروت، سلسلة من العراقيل والصعوبات كون التصوير جرى في في العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع انفجار المرفأ قبل أشهر قليلة وانتشار فيروس كورونا في البلاد.

الجدير بالذكر أن مسلسل دفعة بيروت يعرض عند الساعة 05:00 مساءً كل جمعة بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا السودان، 06:00 لدى السعودية والكويت وقطر والبحرين.