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الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة البقيعة



عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني "حمصة البقيعة" بالأغوار المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والإخلاء، وكذلك الاستيلاء على الأراضي خرق للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي والاستيلاء عليها وبناء الوحدات السكنية، وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.

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