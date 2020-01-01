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حزب الله: فرض عقوبات على "باسيل" تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان

الجمعة 06 نوفمبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: فرض عقوبات على "باسيل" تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان



بيروت /سما/

دان "حزب الله" اللبناني قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، معتبرا أنه يهدف إلى "إخضاع" فريق سياسي لبناني "لإملاءات" واشنطن.

واعتبر "حزب الله" فرض العقوبات الأمريكية على باسيل، اليوم الجمعة، "قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف البيان أن "أمريكا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية".

واعتبر "حزب الله" أن هذا القرار "يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الامريكية على لبنان"، مؤكدا وقوفه إلى جانب "التيار الوطني الحر".

#حزب الله #لبنان #جبران باسيل #عقوبات امريكية

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