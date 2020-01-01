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"الملكية الأردنية" تعيد 35 مليون دينار لركابها

الجمعة 06 نوفمبر 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الملكية الأردنية" تعيد 35 مليون دينار لركابها



عمان /سما/

أعادت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 35.4 مليون دينار للمسافرين، الذين ألغيت رحلاتهم نظرا لقيود كورونا منذ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للخطوط الجوية الأردنية في نهاية الربع الثالث من 2020، أنها أعادت تلك المبالغ كقيمة تذاكر دفعها المسافرون مقدما منذ صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بإيقاف رحلات المسافرين من المملكة وإليها في 17 مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحتى الربع الثالث من العام الجاري.

على صعيد متصل، أكدت البيانات المالية التي نشرتها "الملكية الأردنية"، دخولها مفاوضات مع مؤجري الطائرات والمقرضين لإعادة جدولة دفعات الإيجارات والقروض خلال فترة الحظر.

كما حصلت مطلع العام الجاري على تسهيلات ائتمانية وصل سقفها إلى 40 مليون دينار على مرحلتين من أحد البنوك المحلية، في حين اقترضت 50 مليونا أخرى لتمويل التدفقات النقدية للشركة، ودفع الالتزامات المستحق سدادها خلال فترة الحظر.

#الخطوط الجوية الملكية الأردنية #فيروس كورونا

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