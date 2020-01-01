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الخارجية: تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الجمعة 06 نوفمبر 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6740، وحالات الوفاة 284.

وأوضحت دولة فلسطين لدى بولندا أنه تم تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 81، وعدد الإصابات 4184.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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