"حفيد أبو يوسف النجار".. خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع باراك

خسر المرشّح الديمقراطي من أصل فلسطينيّ، عمار كامبا – نجّار ترشّحه لمجلس النواب الأميركي عن إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.

ونجّار هو حفيد القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أبو يوسف النجار، الذي اغتاله الموساد في بيروت عام 1973، بعدما اعتبرته إسرائيل مسؤولا في منظمة "أيلول الأسود" التي خطّطت ونفّذت عمليّة ميونيخ عام 1972.

وكان نجار أثار غضب الفلسطينيّين بنشره صورةً مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، إيهود باراك، ووصفه فيها بأنه "الكوماندوز الأسطورة".

Last year, I sat and met with former Prime Minister and legendary commando Ehud Barak to make peace.



Those who know the history here, know this embrace may be one of the strongest acts toward a peaceful future and away from a painful past seen in a generation. pic.twitter.com/Kh3OTAuRQd