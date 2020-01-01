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باسيل: العقوبات الأمريكية لا تخيفني

الجمعة 06 نوفمبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
باسيل: العقوبات الأمريكية لا تخيفني



بيروت /وكالات/

علق وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه اليوم الجمعة، بأنها لا تخيفه.

وقال باسيل في تغريدة على "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وختم باسيل بالقول: "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد واختلاس المال العام".

وقررت الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

#جبران باسيل #لبنان #عقوبات امريكية #الولايات المتحدة

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