الانتخابات الامريكية 2020: ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة تساءل فيها عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.

وقال في التغريدة: "أين هي بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟"

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?