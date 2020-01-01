موريباك : نتائج الدورة التكميلية 2020 البكالوريا في موريتانيا

نواشكوط / سما

أعلنت وزارة التهذيب والتكوين المهني في موريتانيا، يوم الجمعة، نتائج الدورة التكميلية لامتحان البكالوريا 2020، مشيرة إلى تسجيل نسب عالية في صفوف الناجحين هذه الدورة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن نتائج الدورة التكميلية للبكالوريا 2020 في موريتانيا أصبحت متوفرة على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية لموقع موريباك.

بدروه، قدم موريباك التهاني إلى الطلاب والطالبات الناجحين في امتحان الدورة التكميلية، منوها إلى زيادة واضحة في أعداد الناجحين بكل الشعب خلال الدورة الحالية.

نتائج الدورة التكميلية في موريتانيا

وأضاف : "مبروووك للناجحين في الدورة التكميلية، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. نسب النجاح جاءت مرتفعة في جميع الشعب والحمد لله، نوافيكم باحصائيات مفصلة لاحقا، ان شاء الله".

وكانت وزارة التهذيب الوطني قد قررت الساعات الماضية، تنظيم مسابقات دخول مدارس الامتياز لمرحلتي الاعدادية والثانوية يوم الأحد 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

نتائج البكالوريا الدورة التكميلية موريباك

وأشارت إلى أنه "من المعروف أن مدارس الامتياز تصدرت المراتب الأولى وطنيا لهذه السنة، تماما مثل السنوات السابقة، وحققت نسب نجاح مرتفعة جدا، والمجال لا يزال مفتوحا لتقديم الملفات، وينتهي يوم 15 الشهر".

وتقدم لامتحان البكالوريا هذا العام، وفق موقع موريباك الرسمي، 49755 طالب/ة ونجح منهم 720 فيما تأهل 5257 للدورة التكميلية، ورسب 33490 بعد إقصاء 205 آخرين وغياب 3603.