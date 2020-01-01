بيلوسي: واضح أن بايدن وهاريس سيفوزان بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن /سما/

أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، أنه من الواضح بأن جو بايدن المرشح الديمقراطي، وهاريس سيفوزان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيتجهان الى البيت الأبيض.



وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي، عقدته، مساء اليوم الجمعة: "علينا أن نتحلى بالصبر حتى يكتمل فرز كل الأصوات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بايدن عازم على توحيد الشعب الأمريكي.



وفي السياق، أكدت رئيسة مجلس النواب في الكونغرس، أن مواجهة فيروس كورونا المستجد، هي أولوية في المرحلة المقبلة، منتقدة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وباء (كوفيد 19).

