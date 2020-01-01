حماس والجهاد تعلقان على انتصار الاسير الاخرس..

غزة /سما/

علقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، مساء اليوم الجمعة، على انتصار الاسير ماهر الاسير بعد خوضه اضراب عن الطعام استمر لمدة 103 يوما

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أن الاسير ماهر الاخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض ارادته على المحتل المتغطرس، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن.

و اوضح قاسم في تعليقه على انتصار الأسير ماهر الاخرس، مساء اليوم الجمعة أن هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة.

و أضاف قاسم قائلاً: " قدم اضراب ماهر الاخرس دليلاً جديداً على اجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيها يعرف بالاعتقال الاداري."

و توجه المتحدث باسم حماس بالتحية للمناضل ماهر الاخرس على هذا الانجاز، ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام.

في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن انتصار الأسير ماهر الاخرس جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر اضرابه الا انه كسر تلك المحاولات بإرادته الصلبة.

و قال عزام تعقيباً على اعلان الأسير ماهر الاخرس تعليق اضرابه عن الطعام: " إن لرسالة من وراء الاضراب كانت واضحة إرادة الشعب لم تكسر من قبل الاحتلال وأن شعبنا يستمد قوته من قضاياه العادلة".

و أشار الى أن الاتفاق الذي جرى منصف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.