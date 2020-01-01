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الشعبية: انتصار إرادة الأسير البطل ماهر الأخرس مثار فخر واعتزاز لشعبنا وللحركة الأسيرة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: انتصار إرادة الأسير البطل ماهر الأخرس مثار فخر واعتزاز لشعبنا وللحركة الأسيرة



غزة /سما/

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتصار إرادة الأسير البطل ماهر الأخرس على السجان الصهيوني، بعد معركة إضراب أسطورية عن الطعام استمرت أكثر من مائة يوم.

وأكدت الجبهة أن هذا الانتصار البطولي للأسير سيظل مثار فخر واعتزاز لشعبنا وللحركة الأسيرة التي تخوض معركة مستمرة في سبيل استرداد حريتها ضد الاحتلال الصهيوني ومخابراته وأدوات قمعه الإجرامية.

ودعت الجبهة إلى ضرورة استلهام معاني التضحية والإصرار والعزيمة التي تسلح بها هذا الأسير المناضل لتعزيز نضالنا ووقوفنا إلى جانب الحركة الأسيرة التي أثبتت على الدوام في معارك الإرادات الفردية والجماعية، بأنها تقدم على الدوام الصورة الوطنية الأنصع. 

وختمت الجبهة بيانها مثمنة كل حملات التضامن والإسناد الوطنية والأممية الواسعة مع الأسير البطل ماهر الأخرس طوال فترة خوضه معركة الإضراب، والتي لفتت أنظار العالم إلى حقيقة ما تعانيه الحركة الأسيرة الفلسطينية من جرائم متواصلة ترتكبها مصلحة السجون الصهيونية.

#الجبهة الشعبية #الاسير الاخرس #السجون الاسرائيلية #الحركة الاسيرة

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