67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

عمان / وكالات /

سجل الأردن اليوم الجمعة، 67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة، و101248 إصابة منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار الماضي.

وبحسب الإيجاز الحكومي اليومي، توزعت الإصابات بواقع 3039 في العاصمة عمان، و762 في الزرقاء، وفي إربد 398 منها 12 في الرمثا، و275 في البلقاء، 243 بجرش، وفي معان 204 حالات منها 39 في البترا، و151 في مادبا، و96 في الطفيلة، و89 في الكرك، و73 في العقبة، وفي عجلون 44، و10 في محافظة المفرق.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الجمعة للعلاج في المستشفيات المعتمدة 253 حالة، فيما غادرت 170 حالة بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1786 حالة، منهم 382 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء 23306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2003989 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى 23.1 بالمئة.