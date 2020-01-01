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وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

الجمعة 06 نوفمبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الصغير بين المرشحين.

وأكد وزير الخارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية لم تتضح بعد، مما يستدعي إعادة فرز الأصوات.

وقال رافينسبيرغر: "في الوقت الحالي في جورجيا [المرشحان] يقتربان... لقد فرزنا حوالي 5 ملايين بطاقة اقتراع. هناك فجوة تصل إلى عدة آلاف".

وأضاف: "سيكون هناك إعادة فرز مع مثل هذه الفجوة الصغيرة".

كما أكد مسؤول في المركز الانتخابي بولاية جورجيا أن عدد الأصوات الباقية التي لم يتم فرزها تبلغ 4169 صوتا فقط.

وأعلن مركز إديسون للأبحاث، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 1579 صوتا في جورجيا.

#ولاية جورجيا #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #دونالد ترامب #مركز اديسون للابحاث

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