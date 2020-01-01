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أنقرة: لا نخشى العقوبات وواشنطن لن تستغني عنا

الجمعة 06 نوفمبر 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة: لا نخشى العقوبات وواشنطن لن تستغني عنا



وكالات

قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "لا تخشى العقوبات"، وسط توقعات بتوتر العلاقات الثنائية مع واشنطن في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.


وأضاف في حديثه مع قناة "خبر" أنه "لا توجد دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكنها تطبيق سياسة خارجية أو برنامج أو سياسة في المنطقة رغما عن تركيا أو بإقصاء تركيا".

وتابع: "تركيا لم تعد دولة تخشى العقوبات أو تفزع منها. من شأن العقوبات أن تزيد عزمنا وإصرارنا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد في وقت سابق من اليوم أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مهما كانت، لن تؤثر على العلاقات بين الدولتين.

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