ترامب يهاجم فيلادلفيا: تاريخها فاسد في نزاهة الانتخابات

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حى الآن بنحو 6 آلاف صوت.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر إن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات"، مشككا مجددا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness