كورونا عالميًّا: حصيلة المصابين تتجاوز 49 مليونا والمتعافون يتجاوزون 35 مليونا

القدس المحتلة /سما/

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، اليوم الجمعة، حاجز الـ49 مليونا، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم، حاجز الـ35 مليون شخص.

ووفق معطيات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 49 مليونا و122 ألفا و214.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ9 ملايين و926 ألفا و637 إصابة، تليها الهند بـ8 ملايين و411 ألفا و724، ثم البرازيل بـ5 ملايين و614 ألفا و258.



وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وبريطانيا وكولومبيا، والمكسيك.

وبحسب معطيات الموقع ذاته، فقد وصل عدد المتعافين إلى 35 مليونا و1624.

وتتصدر الهند القائمة العالمية بـ7 ملايين و765 ألفا و966 حالة شفاء، تليها الولايات المتحدة بـ6 ملايين و341 ألفا و603.

وتحلّ البرازيل ثالثة بـ5 ملايين و64 ألفا و344، ثم روسيا بمليون و279 ألفا و169.

ووفقا للموقع ذاته، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 49 مليونا و77 ألفا و250، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى مليون و240 ألفا و369.