الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جبران باسيل

واشنطن /وكالات/

فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، اليوم، الجمعة، عقوبات على وزير الخارجية اللبناني الأسبق ورئيس "التيار الوطني الحرّ"، جبران باسيل.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة عن مصدرين في الإدارة الأميركية أنّ فرض العقوبات على باسيل يأتي لمساعدته حزب الله وتحالفه معه.

ولم تكشف الصحيفة الأميركيّة عن تفاصيل حول العقوبات المتوقع فرضها على باسيل، غير أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى "زعزعة محاولات تشكيل حكومة جديدة في بيروت".

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، بتهمة دعم حزب الله و"الضلوع في فساد"، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، آنذاك إن "الفساد تفشى في لبنان، واستغل حزب الله، النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث".

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس السابق.