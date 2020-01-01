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العاهل السعودي يوجه بإرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا

الجمعة 06 نوفمبر 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يوجه بإرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا



وكالات

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا.

العاهل السعودي يوجه بإرسال مساعدات إغاثية إلى تركياتركيا تكشف عواقب زلزال إزمير
وأشارت مصادر محلية، أن "مبادرة العاهل السعودي تأتي لمساعدة الأشقاء في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة مؤخرا، مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية إزمير التركية".

وأضافت، أن "هذا يأتي أيضا، انطلاقا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجة، يوم الجمعة الماضي، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير، التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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