حملة ترامب بعد الضربة الرباعية: الانتخابات لم تنته بعد

واشنطن/سما/

قالت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لم يسدل الستار بعد على الانتخابات الرئاسية، على الرغم من المؤشرات التي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن.



وقالت حملة ترامب في بيان عبر "تويتر": "إن التنبؤ المضلل بأن بايدن هو الفائز يعتمد على نتائج غير نهائية لفرز التصويت في أربع ولايات".

وتابعت: "تتجه جورجيا إلى إعادة فرز الأصوات، حيث نحن واثقون من أننا سنجد بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بصورة غير صحيح، حيث سينتصر الرئيس ترامب في نهاية المطاف".

وفي بنسلفانيا، تحدثت حملة ترامب عن وجود جملة من المخالفات، بما فيها منع متطوعي حملة ترامب من الوصول إلى أماكن فرز الأصوات.

وينحصر التنافس حاليا بين ترامب وبايدن في فرز الأصوات في أربع ولايات هي بالإضافة إلى جورجيا، بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.

ولدى بايدن 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، لكنه لم يحصل حتى الآن على رقم 270 الذي يجعله رئيسا للولايات المتحدة، فيما يملك ترامب حاليا 214 مقعدا في المجمع.