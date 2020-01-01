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الحسيني يبحث مع مسؤولة مجرية تجديد اتفاقية المنح الدراسية بين البلدين

الجمعة 06 نوفمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسيني يبحث مع مسؤولة مجرية تجديد اتفاقية المنح الدراسية بين البلدين



بودابست /سما/

 بحث رئيس البعثة بالإنابة، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني، مع وزيرة الدولة لشؤون الأكاديمية الدبلوماسية وبرنامج المنح الدراسية أورشويا توماشيش، تجديد اتفاقية المنح الدراسية بين البلدين، وأوضاع الطلبة الفلسطينيين في المجر.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية والتجارة المجرية في بودابست، سبل التعاون بين فلسطين والمجر في مجال التدريب الدبلوماسي، خاصة أن الأكاديمية الدبلوماسية المجرية تقدم دورات دبلوماسية متقدمة، وبرامج تدريبية متنوعة، وناقشا أيضا فرص التعاون البحثي الحكومي، إضافة للتعاون الأكاديمي والعلمي.

وكان الحسيني التقى في وقت سابق مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المجري نيميث زولت، وهو عضو مؤسس في حزب الفيديس الحاكم، بمبنى البرلمان المجري، وأطلعه على آخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإستيطان التي جاءت بالتوازي مع تزايد الممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون بحق المواطن الفلسطيني وأرضه وبيته في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة.

كما أطلعه على مخرجات جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي عقدت في السادس والعشرين من شهر تشرين أول المنصرم، لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وطلب الحسيني من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بأن تضغط بلاده على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية.

#المجر #فلسطين

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