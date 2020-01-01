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"سي إن إن": حملة ترامب فتحت "خطا ساخنا" للبلاغات عن الخروقات الانتخابية

الجمعة 06 نوفمبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن": حملة ترامب فتحت "خطا ساخنا" للبلاغات عن الخروقات الانتخابية



وكالات

فتحت حملة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب خطا ساخنا لتلقي البلاغات عن حالات التزوير المحتملة في الانتخابات، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع.


ووفقا للقناة، فإن حملة ترامب خصصت غرفة منفصلة في مقرها في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لتلقي مكالمات عبر الخط الساخن.

وفي وقت سابق، اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات، مؤكدا أنه "لن يسمح" بذلك و"بإسكات ناخبينا".

يطالب ترامب وفريقه بالسماح للمراقبين الجمهوريين بحضور فرز الأصوات، إضافة إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، بحجة أن حالات تزوير وقعت في عدد من الولايات حيث تقدم بايدن على ترامب خلال ليلة الانتخابات.

كما سبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية مطالبة بتعليق فرز الأصوات في عدة ولايات.

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