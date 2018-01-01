هاريس: إدارة بايدن ستلغي العديد من خطوات ترامب تجاه الفلسطينيين

واشنطن /وكالات/

قالت مرشحة نائب الرئيس الأمريكي، السناتور كامالا هاريس (ديمقراطية من كاليفورنيا)، إن إدارة بايدن المحتملة ستلغي العديد من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وقالت في مقابلة مع شبكة الأخبار العربية، أجريت معها مؤخرا "نؤمن أنا وجو أيضًا بقيمة وقيمة كل فلسطيني وكل إسرائيلي وسنعمل على ضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية. نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف. كما سنعارض الضم والتوسع الاستيطاني. وسنتخذ خطوات فورية لاستعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والعمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

تعهد بايدن بالفعل بالاحتفاظ بالسفارة الأمريكية في القدس، وهي خطوة تم إجراؤها من تل أبيب في مايو 2018. في مارس 2019، تم دمج القنصلية الأمريكية في القدس التي تتعامل مع الشؤون الفلسطينية في السفارة، التي تدير الآن وحدة الشؤون الفلسطينية. .

كما كررت هاريس دعمها لحل الدولتين، وكذلك التحركات أحادية الجانب من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت "نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف. وسنعارض أيضا الضم والتوسع الاستيطاني".

وقطعت إدارة ترامب فعليًا جميع المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، تم إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر 2018.

وقالت، "أنا وجو ملتزمون بمساعدة شعوب العالم العربي على مواجهة التحديات التي يواجهونها. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تملي النتائج في بلدان أخرى ، لكن لدينا مسؤولية لتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية نيابة عن جميع الناس. لدينا التزام بتعزيز القيم العالمية والعمل نحو عالم أكثر سلامًا وأمانًا.

في سوريا ، سوف نقف أنا وجو مرة أخرى مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية في سوريا ، ونساعد في دفع تسوية سياسية يكون فيها للشعب السوري صوتًا. سنعمل على حماية السوريين الأكثر ضعفًا وقيادة التحالف العالمي لهزيمة داعش. وبدلاً من الوقوف موقف المتفرج بينما تنتهج حكومة المملكة العربية السعودية سياسات كارثية وخطيرة، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن ، سنعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وننهي الدعم للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

ماذا ستفعل إدارة بايدن / هاريس بشأن الممارسات التمييزية مثل الاعتقال المستهدف واستجواب العرب في المطارات ومنافذ الدخول ، أو "قوائم المراقبة" التي تتنازل عن الإجراءات القانونية الواجبة والحماية الأساسية بموجب القانون؟