صحة غزة تحذر: الامور تتجه نحو الاسوأ.. وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة أن الحالة الوبائية غير مطمئنة والاستهتار سيزيد بؤر التفشي لفيروس كورونا داخل قطاع غزة وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ.

وقال القدرة في تصريح صحفي اليوم الجمعة " الوباء ما زال في حالة الانتشار وتزايد الإصابات يزيد من الحالات الخطيرة والحرجة، ويمثل تحديا كبيرا وضغطا على المنظومة الصحية".

وشدد على ضرورة الحذر الشديد وتضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، محذرا من أن التهاون والاستهتار سيزيد من بؤر التفشي داخل مناطق قطاع غزة وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ.

وأضاف " فصل الشتاء أرض خصبة لانتشار الفيروسات وتداخل الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية، وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".

وطالب القدرة من جميع فئات المجتمع أن يكونوا صمام أمان لنجاج جهود مواجهة الجائحة وتثبيط الانتشار من خلال تعزيز ومتابعة الالتزام بالضوابط الصحية.

وأوضح أن وزارة الصحة تتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية وفق خطة واضحة وتمتلك منظومة لتصنيف درجة خطورة كل منطقة ومنظومة إنذار مبكر، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.