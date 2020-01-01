ترامب يشن هجوما لاذعا ضد "تويتر"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد أن واصل وضع علامات تحذيرية على تغريداته التي تتعلق بفرز الأصوات والنتائج الأولية الخاصة بسباق الرئاسة الأمريكية والتي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إن "تويتر" خرج عن السيطرة.

وأضاف أن "الحكومة جعلت مثل هذه الأمور ممكنة من خلال تبني المادة الـ230 في قانون آداب الاتصالات وهي تمنح الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي الحصانة القانونية".

وقد اتخذ "تويتر" إجراءات مماثلة بحق 11 تغريدة أخرى لترامب منذ بدأ التصويت العام في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أي منذ الثالث من نوفمبر.



وقيدت شركة "تويتر" عدة مرات الوصول لتغريدة الرئيس الأمريكي الحالي بتنويه كتبت فيه إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه، وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".



يذكر أن فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.