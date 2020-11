إطلاق احتجاجات "صناديق البريد" تشكيكا بدقة نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة... فيديو

خرج الكثير من المواطنين في المدن الأمريكية إلى الشوارع، مشككين بدقة نتيجة السباق الرئاسي المحتدم بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن قبل صدورها.

وشهد مركز مؤتمرات فيلادلفيا تجمع المتظاهرين اليوم الجمعة، حيث اجتمع أشخاص يحملون ملصقات كتب عليها "يجب عد كل صوت" تحت أنظار ضباط الشرطة.

On the ground outside of the Convention Center - video speaks louder than anything I could type. pic.twitter.com/VXo59SEGlA



​وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يرقصون في أزياء قاعة المدينة والبيت الأبيض وصناديق البريد، إلى جانب شخصيات أخرى.

Whatever is happening at the Convention Center has grown into quite a cast of characters. There’s a pastor telling ppl they’re going to hell and someone drowning him out with a French horn, a dude dressed as Joe Biden, plus a guy in a big dinosaur costume pic.twitter.com/G8ND4mw6VX