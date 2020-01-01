ميركل تلتزم الصمت بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

برلين /سما/ (د ب أ)

لا تزال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترفض التعليق على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عقب ظهر اليوم الجمعة إلى أنه لا توجد حتى الآن نتيجة نهائية وأن فرز الأصوات في عدة ولايات لا يزال مستمرا، وقال: "علينا أن ننتظر نتائج الفرز والمستشارة تفعل ذلك، والحكومة الألمانية تفعل ذلك".

وعلق بعض أعضاء الحكومة المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل على سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات، وانتقده وزير الخارجية هايكو ماس علانية لدعوته إلى وقف فرز الأصوات.

وقال ماس مساء أمس الخميس في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "في الوقت الذي كانت فيه نتيجة الانتخابات أفضل بالنسبة للسيد ترامب، كان طلب إيقاف الفرز لا يتوافق مطلقا مع الثقافة الديمقراطية التي نعرفها عن الولايات المتحدة".

وكان نائب المستشارة أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قد طالب بالفعل ترامب يوم الأربعاء بالاعتراف بنتيجة الانتخابات التي لا تزال معلقة، مضيفا أن "قبول نتيجة الانتخابات جزء من الديمقراطية. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أيضا بالنسبة للرؤساء الحاليين".