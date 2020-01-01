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إصابتان بالرصاص المطاطي في مواجهات كفر قدوم

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص المطاطي في مواجهات كفر قدوم



قلقيلية /سما/

أصيب في مواجهات كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين بالرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال للمشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية:" رفعت المسيرة الأسبوعية شعاراً ضد وعد بلفور المشؤوم بمرور 103 عاماً على صدوره، وتأكيداً أن الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء وسيستمر في نضاله حتى تحرير أرضه".

وأضاف: "جيش الاحتلال قمع المتظاهرين بكل أدوات القمع من رصاص مطاطي ومعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ونصب الكمائن لاعتقال المشاركين في المسيرة وتصويب رصاص نحو خزانات المياه فوق أسطح المنازل لثقبها كرد فعل انتقامي على استمرار المسيرة منذ عشر سنوات".

#مواجهات #قوات الاحتلال #قلقيلية #الجيش الإسرائيلي

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