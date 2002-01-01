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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل اليوم الجمعة، أربعة أسرى أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم؛ الأسير هيثم عزات عبد الله صالحية (36 عامًا) من مدينة رام الله والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير علاء الدين جميل عبد غنيم (33 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير عيسى عثمان عيسى جبريل تكروري (38 عامًا) من مدينة أريحا، المحكوم بالسجن 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

أما الأسير عهد محمد فؤاد نايف كممجي من بلدة كفردان في جنين، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، ومعتقل منذ عام 2017، وأمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن للأسير عهد شقيق أسير أيضاً، هو الأسير أيهم كممجي المعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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