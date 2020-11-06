  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة عبرية: مسؤول سوداني يكشف تأثير الانتخابات الأمريكية على التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مسؤول سوداني يكشف تأثير الانتخابات الأمريكية على التطبيع مع إسرائيل



وكالات

كشف مسؤول سوداني النقاب عما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على التطبيع مع إسرائيل.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول سوداني رفيع المستوى، أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، بدعوى أن التطبيع بين الطرفين يمثل هدفا استراتيجيا للسودان نفسه.


وأفادت القناة العبرية بأن المسؤول في القيادة السودانية يؤكد أن حكومة بلاده مصرة على المضي قدما في طريق التطبيع، وأن المعارضة داخل السودان من جانب بعض الأطراف لن تمنعها من التحرك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة قبل الماضية، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

#السودان #اسرائيل #الانتخابات الامريكية 2020 #التطبع مع اسرائيل #قائمة الدول الراعية للإرهاب #دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الانتخابات الرئاسية الامريكية #المرشح الديمقراطي #المرشح الديمقراطي جو بايدن #المرشح الجمهوري دونالد ترامب #الأردن #مصر #الامارات #البحرين

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

رئيس المخابرات السعودية الأسبق يكشف ما يقلقه إذا فاز بايدن

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

الأخبار الرئيسية

3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ترقب فلسطيني حذر واحتمالات مفتوحة لمستقبل الصراع: هل فوز بايدن هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟

20201106113344

بايدن يقلب النتيجة في جورجيا ويقترب من حسم الانتخابات الأميركيّة

يديعوت: بايدن "سيعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال" و قد يعلق التطبيع مع دول إضافية

تركي الفيصل

رئيس المخابرات السعودية الأسبق يكشف ما يقلقه إذا فاز بايدن