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مشاهدة مباراة السودان وأثيوبيا الودية اليوم بث مباشر .. تردد قناة أديس

الجمعة 06 نوفمبر 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة السودان وأثيوبيا الودية اليوم بث مباشر .. تردد قناة أديس



الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة منتخب السودان ضد أثيوبيا الودية بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2020؛ استعدادا للمرحلة المقبلة في التصفيات الأفريقية.

وتنقل مباراة السودان وأثيوبيا الودية اليوم بث مباشر على قناة أديس الأثيوبية عبر القمر الصناعي نايل سات، فيما يُمكن ضبط تردد هذه المحطة على تردد 12678 ومعدل ترميز 30000 والقطبية (V).

مباراة المنتخب السوداني مباشر

واستعد المنتخب السوداني جيدا لهذه الموقعة المهمة على صعيد استعدادات الفريق للمواجهات القوية القادمة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

واستدعى المدير الفني لمنتخب السودان العديد من نجوم الهلال والمريخ وجميع الأندية السودانية؛ من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم قبيل انطلاق هذه الموقعة.

واشتكى لاعبون في بعض الفريق من عدم نظر المدرب إليهم الأمر الذي دفعم للشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود تمييز غير اعتيادي في الاختيار الحالي.

وكان الدوري السوداني قد اختتم مؤخرا بحصول فريق المريخ على اللقب حينما خطفه من أنياب الهلال في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة دون أي حضور للجماهير.

ولم تعلن أي من القنوات الرسمية السودانية عن نقل مباراة منتخب السودان وأثيوبيا، في حين قررت المحطة الأثيوبية إذاعتها مجانا للجماهير المتابعة في البلاد وخارجها.

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