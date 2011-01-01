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ملخص نتيجة مباراة سحاب وشباب العقبة في الدوري الأردني

الجمعة 06 نوفمبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص نتيجة مباراة سحاب وشباب العقبة في الدوري الأردني



عمان / سما

تعادل فريقا سحاب وشباب العقبة سلبيا دون أهداف في المباراة التي جرت على استاد الأمير محمد اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين الأردني.

بهذه العقبة، رفع شباب العقبة رصيده إلى 11 نقطة بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأردني، وأصبح لدى سحاب 12 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطتين خلف الصريح.

ولم تجر سوى ثلاث مباريات تاريخيا بين الفريقين، حيث فاز شباب العقبة في الأولى موسم 2011 بأربعة أهداف دون مقابل، تألق آنذاك سائد الديوبي وبلال جعارة وعدنان الصوان.

أما اللقاء الثاني، فقد تفوق فيه فريق سحاب بهدف دون مقابل على ملعب كنعان عزت بدوري الدرجة الأولى الأردني موسم 2015، قبل أن يكرر انتصاره في آخر مواجهة بهدفين مقابل هدف.

وما زال الوحدات يسيطر على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق 3 أمام الجزيرة، في وقت يعمل الفيصلي من أجل العودة إلى المقدمة مُجددا برصيد 17 نقطة ثالثا.

ويلعب سحاب في الجولة الثالثة عشرة بالدوري الأردني ضد فريق الجزيرة ثم الصريح، في حين يواجه شباب العقبة منافسه معان قبل موقعة الجزيرة المهمة لكلا الفريقين.

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