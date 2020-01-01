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3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و895 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت لمواطن (62 عاما) من كفر قود من جنين، مواطن (75 عاما) من طولكرم، مواطنة (50 عاما) من بيت عور التحتا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (50)، نابلس (81)، بيت لحم (38)، قلقيلية (17)، رام الله والبيرة (30)، جنين (26)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (7)، طولكرم (8)، طوباس (10)، قطاع غزة (259)، ضواحي القدس (8)، مدينة القدس (127)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4625 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (104)، جنين (38)، نابلس (44)، طولكرم (39)، قلقيلية (9)، سلفيت (29)، طوباس (4)، بيت لحم (110)، رام الله والبيرة (129)، أريحا والأغوار (152)، قطاع غزة (199)، مدينة القدس (38).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.22%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فلسطين #فيروس كورونا #اصابات #وفيات #الكيلة

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