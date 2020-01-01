  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تعيد اغلاق معبر رفح البري بعد فتحه لمدة 4 أيام

الجمعة 06 نوفمبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعيد اغلاق معبر رفح البري بعد فتحه لمدة 4 أيام



رفح/سما/

 أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، بعد فتحه لمدة أربعة أيام في الاتجاهين (من الإثنين إلى الخميس)؛ لمغادرة المسافرين من الحالات الإنسانية ووصول العائدين.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية ان 3171 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع فيما وصل 1337 عائداً خلال أربعة أيام، في حين أرجعت السلطات المصرية 171 مسافراً.

وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان إن أطقم الهيئة، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل عبور المسافرين في الاتجاهين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وعملاً بالبروتوكول الخاص لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "أبو بطيحان"، في تصريح صحفي، أنه تم الإشراف والمتابعة مع أطقم وزارة الصحة في إجراء فحص PCRلفيروس كورونا لجميع المغادرين عبر المعبر، إلى جانب المواطنين العائدين الذين لم يحملوا شهادة فحص للفيروس.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على جميع المواطنين العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي؛ ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

#مصر #معبر رفح #اغلاق

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة (شاهد)

رئيس المخابرات السعودية الأسبق يكشف ما يقلقه إذا فاز بايدن

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

تفاوت تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول توجهات بايدين بشأن إسرائيل مصير التطبيع...

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تحذر: الامور تتجه نحو الاسوأ.. وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ

حراس

مع اقتراب حسم الانتخابات...جهاز الخدمة السرية يحيط بايدن

عباس وبايدن

مسؤول أمني إسرائيلي: بايدن لن يسارع للاعتناء بالقضية الفلسطينية.. وعلاقتنا مع واشنطن أهم من أي حلف

3 وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ترقب فلسطيني حذر واحتمالات مفتوحة لمستقبل الصراع: هل فوز بايدن هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟