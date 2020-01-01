مصر تعيد اغلاق معبر رفح البري بعد فتحه لمدة 4 أيام

رفح/سما/

أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، بعد فتحه لمدة أربعة أيام في الاتجاهين (من الإثنين إلى الخميس)؛ لمغادرة المسافرين من الحالات الإنسانية ووصول العائدين.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية ان 3171 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع فيما وصل 1337 عائداً خلال أربعة أيام، في حين أرجعت السلطات المصرية 171 مسافراً.

وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان إن أطقم الهيئة، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل عبور المسافرين في الاتجاهين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وعملاً بالبروتوكول الخاص لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "أبو بطيحان"، في تصريح صحفي، أنه تم الإشراف والمتابعة مع أطقم وزارة الصحة في إجراء فحص PCRلفيروس كورونا لجميع المغادرين عبر المعبر، إلى جانب المواطنين العائدين الذين لم يحملوا شهادة فحص للفيروس.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على جميع المواطنين العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي؛ ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.