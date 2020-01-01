رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

ننشر لكم متابعي الكرة السعودية، رابط مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

مباراة الاتحاد والتعاون مباشر تعرض على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي، في إطار مواجهات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين.

ومن المقرر إطلاق صافرة بداية مباراة التعاون ضد الاتحاد عند الساعة 07:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر، 06:45 وفق وقت فلسطين ومصر والسودان والأردن وسوريا.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاتحاد في المواسم الماضية، إلا أن مبارياته ضد التعاون تظل قوية ولا يمكن توقع نتيجتها، علما أن اللقاء الأخير بينهما حسمه لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوزه الأول بالدوري السعودي الجولة الماضية على حساب الأهلي بهدفين نظيفين، وذلك مع التعزيزات القوية التي قام بها، على رأسها المدافع المخضرم محمد حجازي.

ويحتل التعاون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أبها والاتحاد، فيما لا يبتعد المتصدر كثيرا كونه ما زال لديه سبع نقاط وبالإمكان لحاقه.

وينتظر الاتحاد بعد مباراة التعاون، لقاءات صعبة، بدءًا من الفيصلي والقادسية، ثم الشباب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، قبل موقعة الوحدة والشباب والرائد والهلال.