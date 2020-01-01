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ملخص أهداف مباراة الباطن وأبها في الدوري السعودي 2020

الجمعة 06 نوفمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الباطن وأبها في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

سحق الباطن نظيره أبها بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ملعب نادي الباطن في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الباطن، يوسف الجبلي (81)، فابيو أبرو (87)، يوسف الجبلي (90)، في حين فشل لاعبو أبها في الوصول إلى الشباك طوال دقائق اللقاء رغم الخطورة النسبية.

ولم يشهد التاريخ سوى ثمانية لقاءات مباشرة بين الفريقين، كان آخرها موسم 2015 في دوري الدرجة الأولى، حينها تفوق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسبها انتصار للباطن بخماسية نظيفة.

وحقق فريق أبها الفوز في خمس مباريات مع منافسه الباطن الذي حسم ثلاث مباريات فقط لصالحه من إجمالي المواجهات التاريخية، ويسعى كلا الطرفين إلى زيادة رصيده التاريخي والحالي.

بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بالتساوي مع القادسية والأهلي والاتفاق، بينما بقي رصيد أبها 4 نقاط بالمركز الثاني عشر بالتساوي مع الاتحاد والتعاون.

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