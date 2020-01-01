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ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020

الجمعة 06 نوفمبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020



عمان / سما

حقق الوحدات فوزا مهما على نظيره الأهلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع 12 من الدوري الأردني للمحترفين.

ويدين الوحدات بفوزه المستحق على الأهلي للاعبه المخضرم هشام السيقي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 20 ، 45 على التوالي.

بهذه النتيجة، رفع نادي الوحدات رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني، بينما بقي الأهلي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 7 نقاط.

ويمتلك الوحدات سيطرة كبيرة في المواجهات المباشرة ضد الأهلي لا سيما في المواسم الأخيرة، حيث تفوق عليه بخمسة أهداف نظيفة في الأسبوع الأول من الدوري الحالي.

وشكل انتصار الوحدات على الأهلي ذهابا بهذه النتيجة الثقيلة، دفعة كبيرة للاعبي الفريق من أجل مواصلة التقدم وتقديم العروض القوية حتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

ولم تشكل تلك النتيجة مفاجأة للكثيرين خصوصا وأن الوحدات فعلها في كأس الأردن الموسم المنصرم، علما أن الفوز الأخير للأهلي سُجل قبل أربعة مواسم بكأس الكؤوس المحلي.

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ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020

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