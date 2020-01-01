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يقترب نحو الفوز ..بايدن ينتزع الصدارة من ترامب بالتصويت في جورجيا

الجمعة 06 نوفمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يقترب نحو الفوز ..بايدن ينتزع الصدارة من ترامب بالتصويت في جورجيا



واشنطن / وكالات /

أظهرت الإحصاءات أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

ومن المتوقع أن تقدم حملة ترامب دعوى قضائية بطلب إعادة فرز الأصوات في جورجيا، ومن المرجح أن يلبي القضاء هذا الطلب بسبب هشاشة الفارق بين المرشحين.

وبشكل عام، يتقدم بايدن الآن على ترامب في ولايات تعود إليها 286 مقعدا في المجمع الانتخابي، مقابل 252 مقعدا حصل عليها ترامب حسب النتائج الأولية.

ويحتاج المرشح إلى حصد دعم 170 عضوا في المجمع الانتخابي للفوز.

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