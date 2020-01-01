ملكة الأردن السابقة تنتقد تصعيد الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين

وكالات

هاجمت نور الحسين، ملكة الأردن السابقة، تصعيد الاحتلال لعمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقالت إن هذا السلوك "مثير للاشمئزاز".



وأضافت في تغريدة لها تعليقا على خبر أوردته "بي بي سي" حول تصاعد عمليات الهدم خلال العقد الماضي، "مثير للاشمئزاز، وانتهاك إنساني للقانون الدولي، قيام إسرائيل بأكبر عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين منذ سنوات".

وكانت الأمم المتحدة انتقدت قيام الاحتلال بـ"أكبر عملية هدم لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عقد". بحسب تقرير "بي بي سي".



وقالت الأمم المتحدة؛ إن حوالي 73 شخصا، من بينهم 41 طفلا، أصبحوا بلا مأوى عندما هدمت منازلهم في مستوطنة خربة حمصة البدوية في غور الأردن، ووصفت الإجراءات بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي.



وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha)، تم تدمير 76 مبنى، بما في ذلك المنازل وحظائر الحيوانات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.