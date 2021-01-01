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مسؤولة إسرائيلية: لا تقلقوا من فوز بايدن فهو صهيوني من البيت

الجمعة 06 نوفمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة إسرائيلية: لا تقلقوا من فوز بايدن فهو صهيوني من البيت



القدس المحتلة / سما /

قالت رئيسة فرع "الحزب الديمقراطي" في إسرائيل هدار استون، إن جو بايدن صهيوني منذ نشأته في البيت.

ووفقا لقناة "i24" الإسرائيلية، أكدت استون أن "جو بايدن صديق حقيقي لإسرائيل وسيساعد في إبقاء رؤية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو صهيوني منذ نشأته في البيت".

يذكر أن عدد مزدوجي الجنسية المقيمين في إسرائيل يتراوح من 100 إلى 300 ألف، فيما يقول البعض إن العدد أكثر من 250 ألفا، وينقسمون بين تأييد دونالد ترامب الجمهوري، وجو بايدن الديمقراطي.

وبحسب القناة قالت ستون "لا داعي للقلق، جو بايدن صهيوني من البيت، نشأ مع مقولة مفادها أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة لكان يجب إيجادها".

وأضافت أنها تعتقد أن بايدن ليس الصديق الوحيد فقط، إنما دائرته ستكون كذلك، مؤكدة "لا داعي للقلق بشأن ذلك"، في إشارة إلى قرب بيرني ساندرز من بايدن.

وأشارت ستون الى أن بايدن كان من بين المرحبين بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ودول الخليج، وبالتالي من المتوقع أن يستمر على نفس الخط السياسي الذي بدأه ترامب في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها تأمل "أن تتوسع هذه الاتفاقيات وتكون هناك فرصة للاستفادة منها لصالح اسرائيل وجيرانها".

جدير بالذكر أن بايدن سبق وتعهد بضمان أمن إسرائيل، خلال كلمة له في الذكرى الثانية للهجوم على كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، مشددا على تعهده بمواجهة العداء للسامية بكل حزم.

وقال بايدن إنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة، فإنه سيتصدى بكل قوة لـ"معاداة السامية لأن هذه المعاداة سرطان أدى إلى زيادة خطيرة في جرائم الكراهية على مدى السنوات الأربع الماضية".

يذكر أن نتائج الانتخابات الأمريكية تشهد حتى اللحظة سجالات كثيرة، ولم يتم حسمها لأي من الطرفين.

#اسرائيل #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية

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